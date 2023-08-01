الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

5 ملايين جنيه تفصل "بيت الروبى" عن تخطى "كيرة والجن" وتحقيق إيرادات تاريخية

بيت الروبي
بيت الروبي

واصل فيلم «بيت الروبي» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز تحقيق الإيرادات في دور العرض السينمائية للأسبوع السادس على التوالي متفوقا على كل الأعمال المعروضة.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وحقق فيلم بيت الروبي حتى صباح اليوم إيرادات بقيمة 115 مليونًا و150 ألفًا، ليصبح على بعد أقل من 5 ملايين جنيه للصدارة التاريخية المسجلة باسم فيلم «كيرة والجن»، والذي سجل 120 مليون جنيه إيرادات خلال فترة عرضه العام الماضي.

شهد موسم عيد الأضحى السينمائي 2023 منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر، وهي "بيت الروبي"، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبدالرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور، وإخراج حسين المنباوي، و"تاج" بطولة تامر حسني ودينا الشربيني وعمرو عبدالجليل وساندي، وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور، وإخراج أحمد عبدالوهاب.
وفيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى.

إيرادات فيلم بيت الروبي فيلم بيت الروبى بيت الروبي النجم كريم عبد العزيز

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