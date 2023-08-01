الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 20 طن أسمدة زراعية مغشوشة بالدلنجات

الحملة
الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات لمكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

 وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية ، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة من أجل المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار وكذلك التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وكذلك المساهمة فى الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وقامت الإداره العامة للتجارة الداخلية، بقيادة مفتاح عبد اللطيف بعمل حملة مكبرة بناحية الدلنجات ، أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص يقوم بغش وخداع الجمهور وذلك بخلط الأسمده الزراعيه بمواد أخرى وتعبئتها فى شكائر خاصة بماركة مشهورة وغلقها باستخدام ماكينة وعرضها للبيع أمام الجمهور موهما إياهم إنها الماركة الأصلية.

 وتم التحفظ على عدد ٤٠٠ شكارة بإجمالى ٢٠ طنا من المنتج النهائى، وكذا الماكينة المستخدمة.

وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام الدماطى مدير نيابة الدلنجات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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