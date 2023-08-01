"القاهرة الإخبارية": فرنسا تعلن عزمها إجلاء رعاياها من النيجر قريبًا

أعلنت الحكومة الفرنسية عن عزمها لإجلاء رعاياها من النيجر، قريبًا جدًا، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقد أدانت فرنسا أعمال العنف التي اندلعت حول سفارتها في النيجر، حيث استولى المجلس العسكري على السلطة هذا الأسبوع في انقلاب، وطالبت السلطات المحلية بحماية المبنى.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن "القوات النيجيرية ملزمة بضمان أمن بعثاتنا الدبلوماسية وقنصلياتنا كجزء من اتفاقية فيينا"، مستنكرة "كل أعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية، وندعوهم إلى الوفاء بهذا الالتزام على الفور".