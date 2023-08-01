على متنها 13 ألف سائح.. مرسى علم تستقبل 23 طائرة سياحية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 23 رحلة طيران دولية، على متنها 13 ألف سائح ضمن 135 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى، وحتى الجمعة المقبل.

وتبين من كشوف رحلات اليوم بمطار مرسى علم أنه من المقرر ضمن 23 رحلة تصل 3 رحلات من التشيك، و10 رحلات من بولندا، ورحلتان من ايطاليا، ورحلة من بلجيكا، وأخرى من سويسرا، و3 رحلات من ألمانيا، ورحلة من هولندا، ورحلة من لكسمبورج وأخرى داخلية.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبل 135 رحلة طيران، قادمة من 11 دولة أوروبية مختلفة، ويتم تسهيل الإجراءات لهم فور وصولهم إلى أرض المطار وصولا لفنادق إقامتهم.

وتصدرت الجنسيات الوافدة لمرسي علم القادمة من دولة التشيك ثم وإيطاليا وتليها بولندا وهى الأكثر وصولا، كذلك تصل رحلات من ألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، وسلوفاكيا، والمجر، بجانب الرحلات السياحية الداخلية التى تصل من المطارات المصرية.