الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق، معربا عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي انعقد بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خاصة ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
أوضحت صحيفة "الأنباء" الكويتية -تحت عنوان "السيسي يؤكد دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني"- أن اللقاء شهد مناقشة سبل تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بإعادة إحياء عملية السلام.
وذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية -تحت عنوان "السيسي وعباس يشددان على المصالحة وإنهاء الإنقسام الفلسطيني"- أن الرئيس محمود عباس أطلع الرئيس السيسي على مستجدات القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وشكره على استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل لإنجاز الوحدة الوطنية ورعايته المتواصلة لجهود المصالحة، مثمنًا مواقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية على الصعد كافة.
وتحت عنوان "السيسي يجدد الدعم لعباس.. وحماس تفرق تظاهرات في غزة"، ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن الرئيس عباس شدد -خلال الاجتماع الذي يُعقد للمرة الأولى منذ سنوات- على أن «منظمة التحرير» -التي تقودها حركة فتح التي يتزعمها- هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويجب الالتزام بها وببرنامجها السياسي وبجميع التزاماتها الدولية، محملًا إسرائيل مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني لعدم موافقتها على إشراك سكان القدس الشرقية في الاقتراع.

 

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