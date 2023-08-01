التغير المناخي يضاعف معاناة الفقراء في أمريكا

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن بعض الأمريكيين يتعرضون لضربات أشد من غيرهم بسبب موجة الحر الشديدة التي تشهدها مناطق مختلفة في البلاد وهو ما لا يستطيعون معه الحصول على ما يكفي من الطعام أو الشراب.

وقالت ديانا هيرنانديز، الباحثة في جامعة كولومبيا، إن هذا يشير إلى أن درجات الحرارة المرتفعة الناتجة عن تغير المناخ يمكن أن تصبح أيضًا مصدرًا لقضايا الصحة القائمة على التغذية في جميع أنحاء البلاد.

وقال دبليو لاري كيني، أستاذ علم وظائف الأعضاء وعلم الحركة في ولاية بنسلفانيا: "يواجه الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي مضاعفات صحية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة".

وتابع كيني: "إحدى المشاكل التي يعاني منها الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والمائي هي نقص المواد الغذائية عالية الجودة التي تحتوي على الكثير من الماء، مثل الفواكه، والأهم من ذلك، المياه الصالحة للشرب".

وأشار إلى أن عدم الحصول على المياه الصالحة للشرب يمكن أن يؤدي إلى "الجفاف الصريح" - مما يجعل من الصعب على الجسم تبديد الحرارة في البيئة ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل أسرع.