الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التغير المناخي يضاعف معاناة الفقراء في أمريكا

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن بعض الأمريكيين يتعرضون لضربات أشد من غيرهم بسبب موجة الحر الشديدة التي تشهدها مناطق مختلفة في البلاد وهو ما لا يستطيعون معه الحصول على ما يكفي من الطعام أو الشراب.

وقالت ديانا هيرنانديز، الباحثة في جامعة كولومبيا، إن هذا يشير إلى أن درجات الحرارة المرتفعة الناتجة عن تغير المناخ يمكن أن تصبح أيضًا مصدرًا لقضايا الصحة القائمة على التغذية في جميع أنحاء البلاد.

وقال دبليو لاري كيني، أستاذ علم وظائف الأعضاء وعلم الحركة في ولاية بنسلفانيا: "يواجه الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي مضاعفات صحية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة".

وتابع كيني: "إحدى المشاكل التي يعاني منها الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والمائي هي نقص المواد الغذائية عالية الجودة التي تحتوي على الكثير من الماء، مثل الفواكه، والأهم من ذلك، المياه الصالحة للشرب".

وأشار إلى أن عدم الحصول على المياه الصالحة للشرب يمكن أن يؤدي إلى "الجفاف الصريح" - مما يجعل من الصعب على الجسم تبديد الحرارة في البيئة ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل أسرع.

ارتفاع درجات الحرارة الأمن الغذائي الأمريكيين الحرارة الشديدة الحرارة المرتفعة الحرارة والرطوبة المياه الصالحة للشرب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان