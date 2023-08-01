تقرير بولندى: مصر تعزز جهودها لتشجيع استخدام الأجهزة والأنظمة الموفرة للطاقة

أكد تقرير بولندي، أن مصر تعزز جهودها لتشجيع استخدام الأجهزة والأنظمة الموفرة للطاقة والتحول نحو حلول الإضاءة الأكثر كفاءة في تقليل استهلاك الطاقة في البلاد.

وقال موقع Fagen Wasanni المعني بالتكنولوجيا، ومقره وارسو في بولندا، إن قطاع الطاقة في مصر يمر بتحول كبير، حيث لعب ظهور تقنية الإضاءة LED دورًا محوريًا في هذه الثورة، مشيرًا إلى أن هذا التحول لا يساعد فقط نحو حلول الإضاءة الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة في تقليل استهلاك الطاقة في البلاد، بل يساهم أيضًا في أهداف التنمية المستدامة.

وتكتسب تقنية إضاءة LED، المعروفة بكفاءتها في استخدام الطاقة وعمرها الطويل، شعبية كبيرة في مصر، فالدولة تتبنى الآن هذه التكنولوجيا المبتكرة لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، ومن المتوقع أن يؤدي استخدام مصابيح LED إلى تقليل الضغط على الشبكة الوطنية بشكل كبير، وبالتالي ضمان إمداد ثابت بالكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

ويعد الانتقال إلى إضاءة LED جزءا من استراتيجية مصر الأوسع لتعزيز الحفاظ على الطاقة واستدامتها، وتعمل الحكومة بنشاط على تشجيع استخدام الأجهزة والأنظمة الموفرة للطاقة.

وقال التقرير، إن ظهور تقنية إضاءة LED في مصر أدي أيضًا إلى خلق فرص جديدة للمصنعين والموردين المحليين، حيث ينمو الطلب على مصابيح LED بوتيرة سريعة، مما يؤدي إلى توسع صناعة الإضاءة المحلية LED، وهذا بدوره يساهم في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، مما يؤكد بشكل أكبر على الإمكانات التحويلية لتكنولوجيا إضاءة LED.

وأشار التقرير إلى أن استخدام إضاءة LED له تأثير إيجابي على البيئة، حيث تستهلك مصابيح LED طاقة أقل بكثير من المصابيح المتوهجة التقليدية، مما يعني أنها تنتج انبعاثات أقل من غازات الاحتباس الحراري، وهذا يساعد مصر على تقليل بصمتها الكربونية والتحرك نحو مستقبل أكثر استدامة.

واختتم التقرير البولندي، بأن ظهور تقنية إضاءة LED أدى إلى إحداث ثورة في قطاع الطاقة في مصر، فهي تساعد الدولة على تلبية احتياجاتها من الطاقة، وتعزيز الاستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي.