التصريح بدفن شخصين لقيا مصرعهما إثر تسرب غاز بالساحل

صرحت نيابة الساحل بدفن جثة شخصان لقيا مصرعهما إثر تسرب غاز داخل شقتهما بمنطقة الساحل، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لهما.

ولقي شخصان مصرعهما إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية في منطقة الساحل بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقلهما إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بتسرب غاز داخل شقة سكنية في منطقة الساحل، ما أسفر عن وفاة شخصين بالاختناق، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأفادت التحريات الأولية، بأن المتوفين من أسرة واحدة، وتم نقلهما للمستشفي العام، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف ومباشرة التحقيق.