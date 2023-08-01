سوهاج الجديدة: طرح كانتين بالمزاد العلنى بنظام حق الانتفاع

أعلن المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، طرح كانتين على مساحة 18 متر مربع داخل مقر الجهاز بنظام حق الانتفاع لمده 3 سنوات بالمزاد العلني.

وأوضح المهندس محمد عبد الله، أنه تتضمن الشروط الفينة لدخول المزاد العلني أن يتم سداد تامين دخول المزاد بقيمة 25000 في موعد غايتة جلسة المزاد، كما يتم الحصول علي كراسة الشروط نظير سداد قيمة 299 جنيهًا.

وأفاد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، بأن يتم استكمال نسبة 10% من القيمة الكلية للراسي بها المزاد عن مده العقد بالكامل كتأمين نهائي ساري طوال مده العقد، بالإضافة إلى نسبة 1‎%‎ مصاريف إدارية، وكذلك إضافة نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء.

وأشار إلى عقد جلسة المزاد بمقر الجهاز مدينة سوهاج الجديدة يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023، كما يمكن للراغبين دخول المزاد المعانية على الطبيعية خلال مواعيد العمل الرسمية.

وذكر أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وقانون رقم 59 لسنة 1979.

فوائد حق الانتفاع

يمكن للمستفيد من حق الانتفاع توفير التكاليف اللازمة لشراء الملكية بالكامل، حيث يمكنه الحصول على حق استخدام الملكية لفترة محددة دون الحاجة إلى دفع قيمة الملكية كاملة.

كما يمكن لحق الانتفاع أن يحفز الاستثمار في الممتلكات، حيث يمكن للمستفيد من الحق استخدام الممتلكات وتأجيرها أو بيع حق الانتفاع للأشخاص الآخرين، مما يزيد من فرص العائد المالي.

و يسمح نظام حق الانتفاع للمالك بالحفاظ على الملكية على الممتلكات، في حين يتمكن المستفيد من حق استخدامها، كما يتم تحديد فترة استخدام الممتلكات بموجب نظام حق الانتفاع، مما يسمح للمالك بالتحكم في استخدام الممتلكات بعد انتهاء فترة الانتفاع.

ويمنح نظام حق الانتفاع الحماية القانونية للمستفيد من الحق، في حالة وجود أي نزاعات أو مشاكل قانونية.