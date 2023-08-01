تقرير: الشبكة الكهربائية الأمريكية تتعرض لضغوط متزايدة مع انتشار موجات الحر

أكد تقرير دولي، أن الشبكة الكهربائية الأمريكية تتعرض لضغوط متزايدة مع انتشار موجات الحر بالبلاد.

وقال جيروم فورنييه، مدير الابتكار والخدمات في شركة Nexans الرائدة عالميًا في مجال خدمات الكابلات ومقرها في باريس، في حوار مع موقع "إنيرجي مونيتور" الدولي المعني بالطاقة، إن الولايات المتحدة تشهد انقطاعًا متكررا في التيار الكهربائي والإحصاءات تستمر في الارتفاع.

وأوضح التقرير أن أكثر من ثلث الأمريكيين تعرض لتحذيرات شديدة من الحرارة هذا الشهر مع انتشار موجة حر شديدة من الساحل إلى الساحل.

وفي وادي الموت بكاليفورنيا، أحد أكثر المناطق سخونة على وجه الأرض، اقتربت درجات الحرارة من الرقم القياسي 56.6 درجة مئوية، وأن الشبكة الكهربائية الأمريكية غير مستعدة بشكل فريد لهذه درجات الحرارة المرتفعة وما ينتج عن ذلك من متطلبات الكهرباء المستمدة من متطلبات التبريد على نطاق واسع في البلاد.

ومع اشتداد تغير المناخ ستتعرض شبكات البلاد الهشة بالفعل لضغوط لا تطاق على نحو متزايد، وتخاطر الولايات المتحدة بالوقوع ضحية لانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وأكد التقرير أن الولايات المتحدة تشهد انقطاعًا في التيار الكهربائي، لكنها لا تزال صغيرة في الوقت الحالي، لافتا إن انقطاع التيار الكهربائي الكبير سيجعل الناس يدركون أن هناك حاجة ماسة للاستثمار في الشبكة.

وقال التقرير ان الشبكة في الاقتصادات الناضجة قديمة جدًا - تتراوح أعمارها بين 40 و 50 عامًا، فالمشكلة الرئيسية هي موثوقية الشبكة، فعندما تزداد درجة الحرارة خاصة عند التقاطعات، يكون هناك العديد من حالات الفشل لأن احتمال الأعطال الكهربائية يكون أعلى في درجات الحرارة المرتفعة، لذلك ستبدأ العواصف ودرجات الحرارة بالتأكيد في إحداث المزيد من انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد التقرير الدولي أن الولايات المتحدة تحتاج إلى الاستثمار أولاً في الحصول على عمود فقري قوي في الجهد العالي للنقل ومن ثم تبادل المعلومات والتوزيع لتوصيل مشاريع الطاقة المتجددة.