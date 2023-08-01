بعد شماتته بوفاة نجل حسن يوسف.. شقيقة وجدى العربى تتبرأ منه على الهواء

تبرأت ألفت العربي، ابنة الفنان الراحل عبدالبديع العربي، من شقيقها الإخواني الهارب وجدي العربي على الهواء، بعد شماتته في وفاة عبدالله، نجل الفنان حسن يوسف.

وقالت “ألفت”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "المحور": "كلمة أخي كبيرة وهو لا يستحقها وأنا أحيي العالم الأزهري الشيخ إبراهيم رضا على ما قاله في هذا الصدد".

وأضافت: "أتقدم بخالص العزاء لشقيقي الكبير والفنان القدير حسن يوسف وزوجته الفاضلة الحاجة شمس البارودي، وُلدت ووجدت حسن يقول لأبي يا أبي، كنا عائلة واحدة ونعيش في منطقة السيدة زينب".

وتابعت: “عندما انتقلت أسرة حسن يوسف إلى منطقة مصر الجديدة بعدما أصبح نجمًا مشهورًا بكت أمي ووالدته وكانتا تستمعان لأغنية ”خسارة خسارة فراقك يا جارة"، وبعدها تم تنكيس البيت وخرجنا من السيدة زينب"، مؤكدة أن وجدي العربي كان يقول لحسن يوسف “يا أبيه”،ولهذا كتبها في شماتته به.

مساعدة والدها لحسن يوسف على اتقان التمثيل

وأشارت إلى أن والدها كان يساعد حسن يوسف على إتقان التمثيل، وهو ما جعل والد حسن يوسف يخاف عليه حتى لا يرسب في دراسته، لكن والدها قال له “إنه لن يحضر البروفات معه إن لم ينجح في الدراسة”.