التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه جراء تعرضه للصعق الكهربائى بـ أبوالنمرس

صرحت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، بدفن جثة شخص لقي مصرعه جراء تعرضه للصعق الكهربائى داخل منزله بقرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

كما طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

كان قد تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته وادعاء تعرضه لصعق كهربائي ومقيم بقرية شبرامنت بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وسؤال ذوي المتوفى أفادوا بتعرضه لصعق كهربائي من أحد الأجهزة داخل المنزل ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة مستشفى شبرامنت تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.