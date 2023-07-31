2.1 مليار دولار صادرات مصرية لدول أفريقيا خلال 4 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الصادرات المصرية لدول أفريقيا إلى حدود 2.123 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023، مقابل 2.098 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 24.3 مليون دولار.

أشار جهاز الإحصاء، إلى أن الصادرات المصرية إلى كينيا بلغت 107.4 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023، يليها الصادرات المصرية لجنوب أفريقيا بقيمة 37.5 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات لإثيوبيا 32.8 مليون دولار.

وفى المقابل، تراجعت واردات مصر من دول أفريقيا 653.9 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 722.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

وجاءت كينيا فى المرتبة الأولى بين واردات الدول الأفريقية بنحو 87.6 مليون دولار، يليها جنوب أفريقيا بنحو 23.9 مليون دولار، وإثيوبيا بقيمة 1.8 مليون دولار.