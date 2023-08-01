عرض جثة عامل وشقيقته لقيا مصرعهما خنقًا بالغاز على الطب الشرعي

أمرت جهات التحقيق بالساحل، اليوم الإثنين، بعرض جثة عامل وشقيقته على الطب الشرعي، بعدما لقي مصرعهما خنقًا بسبب تسرب الغاز داخل شقتهما بمنطقة الساحل للوقوف على ملابسات الحادث ولبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بلاغًا بوقوع تسرب غاز داخل شقة ووجود متوفين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعُثر على جثتي عامل وشقيقته وتبين وفاتهما اختناقًا بالغاز، وتبين من التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.