الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل: ملف العمل من الملفات التى تأثرت كثيرا بالتحديات العالمية

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن ملف العمل من الملفات التي عانت بسبب التحديات العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية لم تستسلم لتلك التحديات، بل اتخذت قرارات لحماية ورعاية العمال في الداخل والخارج.

وأضاف الوزير في تصريحات له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى توجيهاته بتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، وتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج الاجتماعية التي تكفل حياة كريمة للمواطنين.

وأشار الوزير، أن ملف العمل، حظي باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث اتخذت مصر سياسات عدة في دعم وتمكين المرأة، والتوازن بين الجنسين في سوق العمل، ودعم الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي، والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتقديم حزمة مُتكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية واجتماعية ومعيشية.

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