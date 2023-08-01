الكرملين: محاولات أوكرانيا لشن هجمات إرهابية ضد أهداف مدنية "أفعال يائسة"

وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، محاولات أوكرانيا لشن هجمات إرهابية ضد أهداف مدنية بالأفعال اليائسة.

وقال بيسكوف للصحفيين الإثنين، ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام روسية: "بالطبع، ستقوم كييف ببعض الأفعال اليائسة على خلفية إخفاقاتها عبر شن ضربات إرهابية تستهدف على وجه التحديد أهدافًا مدنية"، مشيرًا إلى أن هذا أمر مثير للاشمئزاز وسوف نستمر في محاربته.

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "بالتأكيد، لا يتعين على نظام كييف التحدث عن أي نجاحات عسكرية في مواجهة قواتنا".

وسبق وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الإثنين، إن وزارته تخطط لإبرام عقود بقيمة 433 مليار روبل (5 مليارات دولار)، خلال منتدى "الجيش 2023"، الذي سيعقد في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس في كوبينكا.

وأضاف شويجو: أن ما يقرب من 1.5 ألف شركة ستعرض خلال المنتدى حوالي 28 ألف عينة من المنتجات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج، مبينًا أن هذه المعروضات تتضمن تشكيلة واسعة من المنتجات والاختراعات العسكرية -الفنية الروسية التي تم اختبارها في ظروف القتال الحقيقية على نطاق واسع.

وقال دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إن بوتين لا يخطط للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال "بيسكوف": "حتى الآن، ليس لدى الرئيس مثل هذه الخطط".

ومن المقرر عقد الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2023، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة.