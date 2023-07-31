برلمانى: قانونا مباشرة الحقوق السياسية والمحليات جناحا الانطلاقة السياسية للجمهورية الجديدة

أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المحور السياسي في الحوار الوطني تناول ملفات سياسية مهمة مثل مباشرة الحقوق السياسية والمحليات من أجل التوافق والتقارب بين كل القوى والتيارات السياسية المختلفة أو المتوافقة، مضيفًا أن هذين القانونيين يمثلا جناحي الانطلاقة السياسية للجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «قانونا مباشرة الحقوق السياسية والمحليات».

وأضاف أنه إذا خرج قانون مباشرة الحقوق السياسية بطرح ملائم لجميع القوى السياسية في ‏مسألة مباشرة حقوقه السياسية من حيث الانتخاب أو الاقتراع أو شكل العملية الانتخابية أعتقد أننا سنري شكلا مختلفا في ممارسة الحياة السياسية سواء على المدى الزمني القريب أو البعيد، وقال: «إننا في احتياج شديد إلى قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات محلية شعبية حتى نستطيع أن نرى ممارسة ديمقراطية حقيقية ونستكمل مؤسسات الدولة المنتخبة، وهذا يجعلنا نتيجه في مسار ديمقراطي سليم».

وأوضح أن سقف الدعاية الانتخابية يحتاج إلى إعادة نظر، مضيفًا أن القانون ينظم هذه المسألة سواء حاليًا أو سابقًا فمسألة الإنفاق وضرورة وجود حساب معتمد رسمي سواء في أحد البنوك الرسمية أو أحد مكاتب البريد هو أمر مهم وموجود في القانون القديم، وكان موجودا في الانتخابات السابقة والعقوبات الموضوع أيضًا في حالة تخطي حاجز المسموح به في الدعاية الانتخابية موجود في القانون القديم، ولكن الأهم من وجود القانون هو تطبيقه وتنفيذه.

أدارت الحوار خلال الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، نائب رئيس حزب المؤتمر، د. هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمود الدسوقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة الأسبق، النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كابتن أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.