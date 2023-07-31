طرح برومو فيلم "حاسب تحلم" (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “حاسب تحلم” الإعلان الدعائي الرسمي للعمل والمقرر طرحه للجمهور في يوم 6 أغسطس المقبل.

ويعتبر فيلم “حاسب تحلم ” أول فيلم يتم طرحه عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” مجانا للجمهور وليس بدور عرض السينمائي.

وتدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا مع الذكاء الاصطناعي على حياة الأشخاص فى المستقبل والذى يتحول فيه حلم أى شخص لواقع يؤثر على حياته وسط مواقف كوميدية اجتماعية.

وانتهى فريق عمل الفيلم من الأغنية الدعائية لـ "حاسب تحلم"، ويقوم بغنائها الفنان محمود ماجد بدوره بطل الفيلم، وتتضمن أحداث العمل، كما سيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة قبل عرض الفيلم.

صناع وأبطال فيلم "حاسب تحلم"

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من أبرز نجوم الفن منهم، هشام ماجد الذي يظهر ضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، والفنان الراحل أحمد خليل، ليلى عز العرب، أحمد جمال سعيد، جيهان الشمرشجي، داليا شوقي، بكرى قباقيبى، كمال الدبيكى، ندى نادر، مهرة مدحت، وهو من تأليف محمود ماجد، وإخراج محمد ربيع، والموسيقى التصويرية للمؤلف محمد نوارة، ومديري التصوير يوسف بارود ومعتز ابراهيم.