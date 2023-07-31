الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"آسيا تايمز": سنغافورة تلمح إلى انتعاش محتمل بسوق الرقائق العالمية

الرقائق الالكترونية
الرقائق الالكترونية

لمحت سنغافورة خلال هذه الفترة، لانتعاش سوق الرقائق العالمية، حيث تشير البيانات التجارية من دولة المدينة الى التعافي من أسوأ تراجع في الالكترونيات العالمية، وفق صحيفة "آسيا تايمز" الآسيوية.  

وبحسب التقرير، فقد شهد شهر يونيو فترة كئيبة أخرى لقطاع التصنيع في سنغافورة، حيث انخفض إنتاج المصانع بنسبة 4.9٪ في الشهر التاسع على التوالي من الانكماش، ولكن التراجع الضحل في الإلكترونيات أدى إلى عودة أشباه الموصلات والمكونات إلى النمو الإيجابي، مما أثار التفاؤل بأن سوق رقائق الذاكرة العالمي قد بدأ في التعافي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية في سنغافورة (EDB) في 26 يوليو، انكماش إنتاج الإلكترونيات بنسبة 2.9٪ في يونيو مقابل -23.7٪ في مايو، على الرغم من أن الأرقام أظهرت انخفاضًا سنويًا لجميع المجموعات باستثناء هندسة النقل، فقد نمت الوحدات والمكونات الإلكترونية وأشباه الموصلات بنسبة 7.5٪ و3.1٪ على أساس سنوي على التوالي.

ونشر نتائج المصانع في سنغافورة متزامنًا مع إعلان شركة SK Hynix الكورية الجنوبية، ثاني أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم، والتي قالت إنها شهدت علامات مبكرة على بدء قطاع الرقائق في التعافي من الانكماش العميق وسط طلب قوي على صناعة الرقائق الاصطناعية. القدرة الاستخبارية (AI)، مع الاهتمام المتزايد بـChatGPT من OpenAI الذي يُنظر إليه على أنه المحرك الرئيسي للطلب.

وأوضح كبير الاقتصاديين تشوا هاك بين وبريان لي شون رونج من مجموعة Maybank Investment Banking Group: "قد يكون أسوأ ما في الانكماش الاقتصادي العالمي وراءنا".

وأضاف أن زيادة متواضعة في الصادرات من إعادة فتح الصين، واحتمال استقرار الطلب العالمي على الإلكترونيات يمكن أن يؤدي إلى انتعاش التصنيع في الربع الرابع في سنغافورة.

الرقائق العالمية التجارية سنغافورة لمحة تشير البيانات

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