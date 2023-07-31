المجلس الحاكم فى ميانمار يقرر تأجيل الانتخابات العامة 

قرر المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، اليوم الإثنين، تأجيل الانتخابات العامة التي كان قد وعد بإجرائها الشهر المقبل، وبرر الخطوة بـ"استمرار العنف"، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي ونقلته وكالة رويترز.

وقرر قائد المجلس العسكري، الجنرال مين أونج هلاينج، خلال اجتماع مع مجلس الدفاع والأمن الوطني المدعوم من الجيش، تمديد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر أخرى.



كان الجيش سبق أن تعهد بإجراء الانتخابات في أغسطس المقبل، بعد أن أطاح في عام 2021 بالحكومة المنتخبة برئاسة أونج سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل.

خبير أممى: جيش ميانمار استورد أسلحة بقيمة مليار دولار منذ انقلاب 2021

قال المحقق الأممي المستقل المعني بحقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز، إن الأسلحة تستمر في التدفق إلى الجيش على الرغم من الأدلة الدامغة على مسئوليته عن الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما حدد التقرير سنغافورة على أنها من بين الموردين الرئيسيين، تليها الهند وتايلاند.