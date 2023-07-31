الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المجلس الحاكم فى ميانمار يقرر تأجيل الانتخابات العامة 

ميانمار
ميانمار

قرر المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، اليوم الإثنين، تأجيل الانتخابات العامة التي كان قد وعد بإجرائها الشهر المقبل، وبرر الخطوة بـ"استمرار العنف"، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي ونقلته وكالة رويترز.

وقرر قائد المجلس العسكري، الجنرال مين أونج هلاينج، خلال اجتماع مع مجلس الدفاع والأمن الوطني المدعوم من الجيش، تمديد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر أخرى.

كان الجيش سبق أن تعهد بإجراء الانتخابات في أغسطس المقبل، بعد أن أطاح في عام 2021 بالحكومة المنتخبة برئاسة أونج سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل.

خبير أممى: جيش ميانمار استورد أسلحة بقيمة مليار دولار منذ انقلاب 2021

قال المحقق الأممي المستقل المعني بحقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز، إن الأسلحة تستمر في التدفق إلى الجيش على الرغم من الأدلة الدامغة على مسئوليته عن الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما حدد التقرير سنغافورة على أنها من بين الموردين الرئيسيين، تليها الهند وتايلاند.

ميانمار الانتخابات العامة رويترز التلفزيون المجلس العسكري الحاكم

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان