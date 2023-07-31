الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ببوستر جديد.. محمد منير يشوق جمهوره لحفله بمهرجان العلمين

محمد منير
محمد منير

روج النجم محمد منير لحفله الغنائي المقرر إقامته يوم 4 أغسطس المقبل ضمن فعاليات مهرجان العلمين “العالم علمين” والمقام حاليًا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بمصر.

وشوق الكينج جمهوره للحفل ببوستر دعائي جديد نشره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” وعلق على الصورة قائلا: “جاهزين”.

ومن المقرر أن يشارك الكينج محمد منير في الحفل الكابو حميد الشاعري في حفل استثنائي يشهده مهرجان العلمين في دورته الأولى، وبدأ موقع تذكرتي طرح تذاكر الحفل وجاءت الأسعار كالتالي:

  • الفئة الأولى “Right Lounges &  Left Lounges” بمبلغ 65 ألف جنيه تسمح بدخول 10 أفراد، بما يساوي 6 آلاف و500 جنيه للفرد الواحد.
  • الفئة الثانية "Right Haigh Tables & Left Haigh Tables" بمبلغ 20 ألف جنيه تسمح بدخول 4 أفراد، بما يساوي 5 آلاف جنيه لكل فرد.
  • الفئة الثالثة "Fan Pit" بمبلغ 700 جنيه للفرد.
  • الفئة الرابعة "Fan Pit (Group Ticket)" بمبلغ 650 جنيها للفرد.
  • الفئة الخامسة “Regular" بمبلغ 400 جنيه للفرد.
  • الفئة السادسة "Regular (GroupTicket)" بمبلغ 350 جنيها للفرد.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد الفترة المقبلة عددًا من الحفلات الغنائية لكبار النجوم في مصر وفي الوطن العربي، إذ يحيي النجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبدالحكيم سهرة طربية في العلمين الجديدة يوم الخميس المقبل 3 أغسطس، وحفل النجمة إليسا والنجم تامر عاشور يوم 5 أغسطس المقبل، فضلًا عن حفل ضخم للموسيقار الكبير عمر خيرت يوم 10 أغسطس، وحفل آخر للنجمة كارول سماحة والنجم بهاء سلطان في نفس اليوم.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

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