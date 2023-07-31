الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة أسيوط": 317 ألف مستفيد من مبادرة "100 يوم صحة"

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة باسيوط، مؤشرات حملة 100 يوم صحة بالمحافظة، تؤكد أنه تم توقيع الكشف الطبي على 317 الف و 550 مستفيد ومستفيدة منذ بداية الحملة وحتي اليوم السادس والثلاثين من الحملة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن عدد المنتفعات بالوحدات الثابته والمتنقله 65 ألف و 305 مستفيده بخدمات تنظيم الأسرة منذ انطلاق حمله 100 يوم صحه وعدد 145 ندوه إعلامية بعدد 4780 مستفيد ومستفيده من ندوات التوعية الإعلامية.

وأوضح  وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تردد على القوافل العلاجية منذ بداية المبادرة 8128 مواطنًا وان المترددين على مبادرة “100 يوم صحة” بلغوا 2522 مواطنًا.

وشدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، علي استمرار فعاليات حملة 100 يوم صحة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة طوال أيام الحملة، لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين مطالبًا الفرق والأطقم الطبية، المشاركة في الحملة ببذل المزيد من الجهد والعطاء، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وخاصة خدمات المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لفعاليات الحملة بمختلف مواقع العمل وتوجيه رؤساء المراكز والمدن لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة.

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