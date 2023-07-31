"المنفي" يبحث سبل الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية ليبية قريبًا

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الاثنين، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، سبل الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية قريباً وفقا لما نقلته وسائل اعلام ليبية محلية.

حيث أفادت (منصة الرئيس) التابعة للمجلس الرئاسي، بأن المشري والمنفي شددا على أهمية أن تكون الانتخابات "ذات مصداقية وتقوم على الاستقرار وتعزيز المصالحة والتوافق بين الليبيين".



وتناول اللقاء أيضاً، بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، ونتائج "لجنة 6+6" المشتركة، المعنية بقوانين الانتخابات، وكيفية البناء عليها للوصول إلى الانتخابات.