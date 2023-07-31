رفعت فياض: الحد الأدنى للقبول بكليات القمة سيقل عن العام الماضي

قال رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، الصحفي المتخصص في ملف التعليم، إن نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام هي 78%، مشيرًا إلى أوائل الثانوية العامة عددهم 36 طالبًا وطالبة من بينهم المكفوفين.

أضاف فياض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث" أنه على مستوى المدارس يوجد 30 طالبًا من الأوائل أي بمثابة 10 من كل قسم، مشيرًا إلى أن الدرجات تساوت بين اثنين أو ثلاثة، والفارق بينهما يكون بسبب المواد المرجحة التي لا تضاف للمجموع ولهذا كان عدد أوائل الطلبة 30 طالبًا.

نتيجة هذا العام تعبتر أعدل نتيجة على مدى السنوات الماضية

وتابع أن نتيجة هذا العام تعبتر أعدل نتيجة على مدى السنوات الماضية وأعلى نسبة نجاح كذلك لأنه لونظرنا لهرم درجات الطلاب هذا العام كان من أربع وخمس سنوات مقلوب و كان الحاصلين على 90% و 95% هم الأكثر وهذا العام لم يزيد عدد الحاصلين على 95% عن 35% وتزيد كلما اتجهنا للأسفل وهذا مؤشر مهم جدًا ومعناه أن الحد الأدنى للقبول بالكليات وخاصة كليات القمة سيقل عن العام الماضي.

أشار إلى أن طب المنصورة كانت الأعلى العام الماضي 94.6% وأدنى كلية الطب المنوفية 92.6% والحد الأدني سيقل هذا العام ما بين 1 - 2%، مشيرًا إلى أن الطلاب أصبحوا أكثر تفوقًا عن البنات فالبنين 80.6 والبنات 78.