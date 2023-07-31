الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تأمر بحبس المتهم بسرقة الدراجات النارية بالشروق

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم حبس متهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة الدراجات النارية بمدينة الشروق.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه جرائم سرقة الدراجات النارية بهدف بيعها والكسب غير المشروع منها، قائلا إنه سرق خمس دراجات نارية.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الشروق من ضبط عاطل وبحوزته دراجة نارية مبلغ بسرقتها وبمناقشته أقر بارتكابه وقائع سرقة الدراجات النارية بهدف بيعها والتربح والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الدراجات النارية الشروق وبدر القانونية الكسب الغير مشروع المتهم بسرقة

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