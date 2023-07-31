الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 

الدولار
الدولار

يترقب الكثيرين سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية في مصر لرصد تطوراته أمام الجنيه المصري خاصة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهى الزيادة الـ11 منذ مارس 2022.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار  في مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 وفق معاملات التحويل والبنكنوت في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 
 

30.84 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 
 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib 
 

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة السلع

انخفاض أسعار الغاز الطبيعى العالمية لتسجل 2.619 دولار



 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023
 

يورو
34.0160 جنيه للشراء
34.1314 جنيه للبيع
 

جنيه إسترلينى
39.6879 جنيه للشراء 
39.8148 جنيه للبيع 
فرنك سويسرى
35.4143 جنيه للشراء
35.5412  جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
21.6878 جنيه للشراء
21.7601 جنيه للبيع 

ريال سعودى
8.2215  جنيه للشراء
8.2476 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.4046 جنيه للشراء
100.7509 جنيه للبيع 

درهم اماراتى
8.3966 جنيه للشراء
8.4232  جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.3139 جنيه للشراء
4.3286  جنيه للبيع 

 

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سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 31-7-2023

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البترول: انخفاض أسعار البترول والنفط.. وخام غرب تكساس يسجل 80.35 دولار

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