سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023
يترقب الكثيرين سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية في مصر لرصد تطوراته أمام الجنيه المصري خاصة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهى الزيادة الـ11 منذ مارس 2022.
سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023
ننشر في التقرير التالي سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 وفق معاملات التحويل والبنكنوت في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.84 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023
يورو
34.0160 جنيه للشراء
34.1314 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
39.6879 جنيه للشراء
39.8148 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.4143 جنيه للشراء
35.5412 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.6878 جنيه للشراء
21.7601 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2215 جنيه للشراء
8.2476 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.4046 جنيه للشراء
100.7509 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3966 جنيه للشراء
8.4232 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.3139 جنيه للشراء
4.3286 جنيه للبيع