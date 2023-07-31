يترقب الكثيرين سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية في مصر لرصد تطوراته أمام الجنيه المصري خاصة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهى الزيادة الـ11 منذ مارس 2022.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 وفق معاملات التحويل والبنكنوت في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري



30.84 جنيه للشراء

30.93 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري



30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع







أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023



يورو

34.0160 جنيه للشراء

34.1314 جنيه للبيع



جنيه إسترلينى

39.6879 جنيه للشراء

39.8148 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.4143 جنيه للشراء

35.5412 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.6878 جنيه للشراء

21.7601 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2215 جنيه للشراء

8.2476 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.4046 جنيه للشراء

100.7509 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3966 جنيه للشراء

8.4232 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.3139 جنيه للشراء

4.3286 جنيه للبيع



