كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، انخفاض أسعار البترول بصورة طفيفة إلا أنها تقترب من أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر، ومن المقرر أن تسجل أكبر مكاسب شهرية لها فى أكثر من عام وسط توقعات بأن تمدد السعودية تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى تقلص الإمدادات العالمية .

البترول: انخفاض أسعار البترول والنفط وخام غرب تكساس يسجل 80.35 دولار

وذكر محللو بنك جولدن مان ساكس أن أسعار النفط ارتفعت بنحو 18% منذ منتصف يونيو نتيجة ارتفاع الطلب وانخفاض المعروض، ولم يتخل البنك عن توقعاته بشأن أسعار خام برنت حيث توقع أن ترتفع إلى 86 دولارا للبرميل خلال شهر ديمسبر، ويتوقع أن ترتفع إلى 93 دولارا خلال الربع الثانى من عام 2024.

وكشف تقرير الوزارة تسجيل خام برنت84.57 دولار، فيما حقق خام غرب تكساس80.35 دولار، وسجل خام أوبك84.82 دولار.

وفي سياق منفصل نجح فريق عمل مشروع توسعات مصفاة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" فى تحقيق 20 مليون ساعة عمل بدون توقف أو إصابات، ويتكون فريق عمل مشروع التوسعات من وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول والجانب الإيطالى "جهات التمويل وشركة التنفيذ تكنيب الإيطالية" وشركات ميدور وبتروجت وإنبى وإيبروم، ولدى الجميع التزام واضح بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة وبذل كل الجهود الممكنة للاستمرار فى تحسين الأداء، والإسراع بتنفيذ المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

وتضمن عرضاً توضيحياً لشركة تكنيب ما تحقق فى المشروع من أعمال كان من أهم مؤشراتها، تنفيذ 27 عملية مراجعة للمشروع، ونقل المعرفة والدروس المستفادة من مراحل تنفيذ مشروع ميدور المختلفة لمشروع أنوبك بأسيوط الذى تنفذه شركة تكنيب، ومد 1861 كم من الكابلات واستخدام أكثر من 12 ألف طن صلب، وحوالى 20 ألف طن معدات، وإنجاز مليون و 675 ألف ساعة عمل هندسية لإنتاج 12400 مستند وتصميم هندسى، كما تم استكمال وتشغيل عدد كبير من وحدات المشروع ودخول عدد آخر مرحلة التشغيل التجريبى، علاوة على إجراء اختبارات ماقبل التشغيل التجريبى للوحدات المتبقية، وذلك رغم التحديات المتتالية عالمياً بفضل التكامل والترابط بين فرق العمل المختلفة العاملة فى المشروع والتى التزمت بمبادئ السلامة والتكامل والجودة والاحترام والاستدامة، إلى جانب ما تم تقديمه من خلال اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية من مساهمات صحية وتعليمية ودعم وتمكين المرأة وغيرها.