تقرير أمريكي يرصد تأُثير ارتفاع درجات الحرارة على الحالة المزاجية والعقلية للانسان

حذرت تقرير لإذاعة “ان بي ار” الأمريكية، من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المزاج العام للانسان وحالته العقلية أيضًا.

المزاج العام والحالة العقلية

وأكد التقرير أن ارتفاع درجات الحرارة التي يواجهها العالم حاليًا، تؤثر سلبًا على الحالة العقلية والمزاجية للانسان، لاسيما وبات الكثيرون يشعرون بالتشويش الذهني هذه الايام تزامنا مع الحرارة.

وعرضت الاذاعة بحثًا أجرته في بوسطن الأمريكية، وضع عددً من طلاب المدن الجامعية في غرف حرارة مكيفة وآخرون عند حرارة 71 درجة فهرنهايت لمدة أسبوعين تقريبًا.

ووفقا للبحث الأمريكية، فقد تعرض جميع الطلاب للعديد من الاختبارات الدراسية وتضمنت الاختبارات اختبارًا للرياضيات يتطلب جمعًا وطرحًا بسيطًا واختبارًا ثانيًا متعلق بخلط.

ويقول مؤلف الدراسة خوسيه غييرمو سيدينيو لوران، الأستاذ المساعد في كلية روتجرز للصحة العامة، إن من ناموا في غرف حرارة عالية كان نتائج اجاباتهم خاطئة ومشوشة عكس من ناموا في المكيف.

ووفقا للدراسة، فان النوم المتقطع يؤثر على الحالة المزاجية والعقلية، واضف على ذلك الحرارة العالية، حيث يضعف النوم في الحرارة من التركيز وسرعة رد الفعل السريعة والصحيحة.

كما وثقت دراسة مماثلة نُشرت في عام 2021، انخفاضًا في الأداء المعرفي عند درجات حرارة هوائية بلغت 79 درجة.

ووجد الباحثون أنه مع ارتفاع درجة الحرارة ، انخفض النشاط في الجهاز العصبي السمبتاوي، وهو نظام مكافحة الإجهاد الذي يمكن أن يساعدنا في الحفاظ على الهدوء والاسترخاء.

وأظهرت إحدى هذه الدراسات، أن الإنتاجية في مكان العمل تكون في أعلى مستوياتها عندما تكون درجة حرارة الهواء معتدلة، وتبدأ الإنتاجية في الانخفاض مع ارتفاع درجات الحرارة.

ويعيش العالم ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة مما دفع العلماء الى اعتبار شهر يوليو الجاري الشهر الأكثر حرارة في التاريخ.