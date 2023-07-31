الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بعين شمس

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق بعين شمس حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في النصب على مالكي محال المصوغات الذهبية بعين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قد تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم مفاده قيام (3) سيدات بعرض مشغولات ذهبية "مُقلدة" للبيع.

بالانتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهن وتبين أنهن ( إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" ونجلتيها، مقيمات بدائرة قسم شرطة الزاوية) وضُبط بحوزتهن (سلسلة ذهبية "مُقلدة" - فاتورة شراء لذات السلسلة "مُزورة" - مبلغ مالى).

وبمواجهتهن اعترفن بتكوينهن تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مــع (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع النصب على مالكي محال المصوغات الذهبية ببيع المشغولات الذهبية المُقلدة باستخدام فواتير مُزورة منسوب صدورها لمحال أخرى، وتم بإرشادهن ضبط الأخير، وبحوزته (مبلغ مالي - كمية من المشغولات الذهبية المُقلدة - أكلاشيه خاص بمحل للمصوغات الذهبية - عدد 48 فاتورة بأسماء محال مصوغات ذهبية مُدون بها بيانات وأسعار العديد من المصوغات الذهبية "مُزورة" – عدد 59 فاتورة فارغة بأسماء محال مصوغات ذهبية مختلفة "مُزورة")

كما اعترف المتهمون بأنهم وراء ارتكاب عدد (3) وقائع بذات الأسلوب وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالنصب عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عين شمس حبس تشكيل عصابي النصب مالكي محال المصوغات الذهبية

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