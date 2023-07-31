الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف عقبة: 5 آلاف وحدة صحية تقدم خدمات "100 يوم صحة" بالمجان

الدكتور أشرف عقبة،
الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، عن أهمية مبادرة 100 يوم صحة، التي تم إطلاقها على مستوى المحافظات، مؤكدًا أن الهدف من كل المبادرات الصحية هو الاهتمام بصحة المواطنين.

وقال عقبة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن المبادرات الصحية هي للكشف عن الأمراض وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم، مؤكدًا أن الهدف من هذه المبادرة وسابقيها هو اكتشاف الأمراض قبل تدهورها وللوقاية منها.

وأوضح أنه من أجل القيام بالمبادرات الطبية، كان لا بد من الاهتمام بالبنية التحتية الصحية من تطوير المستشفيات والأجهزة، مشيرًا إلى أنه يوجد 5 آلاف وحدة صحية تكشف على المقيمين بمصر، وكذلك الأجانب وتقدم لهم الخدمات الصحية والعلاجية.

استخدام الوسائل الحديثة بالمبادرات

وتابع أن المبادرة استخدمت كل الوسائل والتقنيات الحديثة، ومنها سيارة تقوم بعمل أشعة الرنين المغناطيسي، ووصول المبادرات للمناطق النائية والحدودية معناه أن كل من على أرض مصر تصله الخدمات الصحية.

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