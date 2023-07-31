جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنشئ أول مكتب خاص لمساعدة الطلاب الوافدين بالقاهرة

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن إنشاء أول مكتب خاص لمساعدة الطلاب الوافدين خاصة من الأشقاء العرب، لتيسير عمليات التسجيل والقبول ومساعدة الطلاب لاختيار الكليات المناسبة من خلال الإرشاد الأكاديمى، فى إطار حرص الجامعة على تقديم الخدمات لأبنائها الطلاب.

وقال أحمد إسماعيل مدير عام العلاقات الدولية وشئون الوافدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن إنشاء هذه الادارة جاء من خلال تأكيد دور ريادة جمهورية مصر العربية بصفة عامة، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بصفة خاصة فى تقديم خدمات تعليمية متميزة تتماشى مع استراتيجية مصر 2030، كى تكون الوجهة الأولى فى المنطقة عربيًا وإقليميًا.

وأكد أحمد إسماعيل مدير عام العلاقات الدولية وشئون الوافدين بالجامعة، أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتمتع باحتضان أكبر عدد من الطلاب الوافدين، وتوفر لهم كل الإمكانيات الأكاديمية من برامج وتخصصات تواكب سوق العمل المحلية والدولية، بالإضافة إلي أنشطة متنوعة لإنخراطهم في المجتمع الطلابي والمجتمع المصري بشكل عام.

وأوضح مدير عام العلاقات الدولية وشئون الوافدين بالجامعة، أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستمر فى تقديم خدماتها التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تحظى بمكانة علمية مرموقة على مستوى العالم وهو ما انعكس فى العدد الكبير من بروتوكولات التعاون التى وقعتها الجامعة مع كبرى جامعات العالم من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمى الى جانب كونها من الجامعات الرائدة فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، استجابة لتوجه الدولة الذى يسعى الى تحويل الجامعات الكبرى إلى "جامعات ذكية" تطبق أعلى معايير الجودة فى طرق التدريس، برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يولى العملية التعليمية اهتماما كبيرا، ويحرص بشكل مستمر على خلق وابتكار أفكار خارج الصندوق.

وقال دكتور هشام شعبان مدير شئون الطلاب الوافدين، إن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا توفر للطلاب تجربة تعليمية تفاعلية ينخرط فيها الطالب فى تحصيل خبرات علمية وعملية من واقع تدريبات متنوعة، وتحرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تقوية روح التنافس بين الطلاب وإنشاء بيئة تعليمية محفزة من خلال الاشتراك في العديد من المسابقات المحلية والإقليمية، والتى تحرز فيها الجامعة مراكز متقدمة بفضل أسلوبها وبصمتها المميزة في مجالات التعليم المختلفة، موضحا أن الجامعة تهدف إلى تخريج كوادر رفيعة المستوى مؤهلة لسوق العمل، ولخدمة الوطن والمجتمع فى جميع المجالات، وتوفير خدمات تعليمية متميز وعالية الجودة تضاهي الجامعات الدولية.

تعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، حيث احتفلت بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها مؤخرًا، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، وهو الدور الذي ينتهجه رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.