الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال السعودى يتقدم بعرض خيالى لضم أوسيمين من نابولى

أوسيمين
أوسيمين

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، مساء الإثنين، أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض خيالي لنظيره نابولي الإيطالي لضم مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين.

وقال التقرير إن الهلال تقدم بعرض رسمي يقدر بـ140 مليون يورو لضم الدولي النيجيري وراتب سنوي يقدر بـ 52 مليون يورو للاعب.

ويتبقي عامان على انتهاء عقد أوسيمين مع نابولي في الوقت الذي طلبت فيه إدارة النادي الإيطالي قرابة 150 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن المهاجم النيجيري.

وشارك فيكتور أوسيمين مع نابولي في الموسم الماضي في 39 مباراة، سجل خلالها 31 هدفًا.

يأتي اهتمام الهلال بأوسيمين بعد فشل المفاوضات مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

الهلال السعودي الهلال نابولى فيكتور أوسيمين أوسيمين

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