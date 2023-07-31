الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"مشاكل الطقس الحار".. كيفية الحفاظ على صحة العين خلال موجة الحرارة الشديدة             

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعد العين أحد أعضاء الجسم الحساسة والمعرضة لتأثيرات العوامل البيئية المختلفة، ومن بين هذه العوامل تأثيرات الطقس الحار، ففي فصل الصيف وخاصة خلال الموجات الحارة، يتعرض الجسم لتحدّيات صحية عديدة، من بينها تأثيرات غير مريحة على العين.

تأتي صحة العين في مقدمة الأولويات خلال فترات الطقس الحار، ومن خلال إتباع الإجراءات الوقائية، يمكنك الحفاظ على صحة عينك والتقليل من إمكانية التعرض لمشاكل الرؤية المحتملة. 

يتطلب الأمر اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة العين والوقاية من مشاكل الرؤية المحتملة خلال فترات الطقس الحار، ففي السطور التالية يوضح خبراء العيون بموقع "healthshots" كيفية الحفاظ على صحة العين والوقاية من مشاكل الرؤية، خلال موجة الحرارة الشديدة.

ارتداء النظارات الشمسية المناسبة:

يجب ارتداء النظارات الشمسية التي تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، تأكد من اختيار نظارات تحمي العين بنسبة عالية من الأشعة فوق البنفسجية، وتكون مزودة بعوازل جانبية للحماية أكبر.

استخدام القبعات أو الشمسيات:

يمكن ارتداء القبعات ذات الأزرار العريضة أو الشمسيات لتقليل وصول أشعة الشمس المباشرة إلى العين، حيث يعمل ذلك على حماية العين من التعرض المباشر لأشعة الشمس والحرارة العالية.

الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس:

يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، حيث تكون الحرارة العالية، ويفضل البقاء في الأماكن المظللة أو استخدام المظلات لتقليل الاستجمام الضوئي المباشر على العين.

استخدام قطرات العين المرطبة:

يمكن استخدام قطرات العين المرطبة لترطيب العين وتخفيف الأعراض الناجمة عن الجفاف المرتبط بارتفاع درجات الحرارة، يفضل استشارة الصيدلي أو الطبيب للاختيار المناسب لقطرات العين المرطبة.

الحفاظ على الترطيب الجيد للجسم:

يعد الحفاظ على الترطيب الجيد للجسم من خلال شرب كميات كافية من الماء بمثابة إجراء وقائي مهم لصحة العين، فالجفاف الشديد يمكن أن يؤدي إلى جفاف العين والتهيج.

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