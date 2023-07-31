رباعى الزمالك يؤازر لاعبى الفريق فى مواجهة الشباب السعودى

حرص محمد عبدالشافي ويوسف أوباما وحمدي علاء والسنغالي إبراهيما نداي رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الشباب السعودي المقرر لها في السادسة مساء اليوم باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية على التواجد بملعب المباراة.

ويتواجد الرباعي من أجل مؤازرة الأبيض في اللقاء المرتقب في البطولة العربية في ظل أهمية اللقاء للفريق في مشوار التأهل للدور التالي.

وضم تشكيل الزمالك في مواجهة الشباب كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي– محمد عبدالغني- مصطفى الزناري- حاتم سكر.

خط الوسط: أحمد فتوح– نبيل عماد دونجا– عمرو السيسي.

خط الهجوم: محمود عبدالرازق " شيكابالا"– سيف الدين الجزيري– أحمد سيد "زيزو".

يتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد ومحمد نديم وعمر جابر وحسام عبدالمجيد وأحمد زكي ومحمد أشرف "روقا" وأحمد عبدالرحيم " إيشو" وسيد عبدالله "نيمار" ومحمد حسام "بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.