الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يُتابع الموقف التنفيذى لعددٍ من المشروعات الخدمية بالمنشاة

الاجتماع
الاجتماع

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين بمركز المنشاة، وآليات إزالة المعوقات لإنشاء واستكمال تلك المشروعات بما يحقق مصلحة المواطنين.

حضر الاجتماع كل من السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن مركز المنشاة، وأحمد أبوهمام رئيس مركز ومدينة المنشاة، وممثلي الهيئة العامة للطرق، ومديرية الطرق، والسكة الحديد، والشباب والرياضة، ومديري إدارات التخطيط العمراني، والتنمية، والتفتيش المالي والإداري، والشئون القانونية، والتخطيط بديوان عام المحافظة. 

وناقش الاجتماع تخصيص قطعة أرض على مساحة 1000 متر مربع بجوار نادي الأهلي بالمنشاة، وذلك لعمل سوق حضارية للباعة الجائلين، بالإضافة إلى إنشاء سوق حضارية متكاملة يومية بدلًا من السوق العشوائية الأسبوع الحالي بوسط المدينة، وكذا تخصيص مساحة 2000 متر مربع بكازينو المنشاة بجوار مركز الشباب لصالح مديرية الشباب والرياضية؛ لأغراض رياضية. 

وناقش الاجتماع موقف كازينو الدويرات، وموقف مرسى المنشاةـ الجزيرة المستجدة، وموقف مقلب القمامة البحري بمدخل مدينة المنشاة، وآليات نقله إلى مكان آخر، بالإضافة إلى العمل على تخصيص قطعة أرض للضرائب العقارية، ومكتب بريد المنشاة الرئيسي، كما تطرق الاجتماع في نهايته لمناقشة تمهيد الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، خاصة تلك التي تشهد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

أحمد ارات ارق ادارات اجتما اجتماع ادار

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان