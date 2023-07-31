محافظ سوهاج يُتابع الموقف التنفيذى لعددٍ من المشروعات الخدمية بالمنشاة

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين بمركز المنشاة، وآليات إزالة المعوقات لإنشاء واستكمال تلك المشروعات بما يحقق مصلحة المواطنين.

حضر الاجتماع كل من السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن مركز المنشاة، وأحمد أبوهمام رئيس مركز ومدينة المنشاة، وممثلي الهيئة العامة للطرق، ومديرية الطرق، والسكة الحديد، والشباب والرياضة، ومديري إدارات التخطيط العمراني، والتنمية، والتفتيش المالي والإداري، والشئون القانونية، والتخطيط بديوان عام المحافظة.

وناقش الاجتماع تخصيص قطعة أرض على مساحة 1000 متر مربع بجوار نادي الأهلي بالمنشاة، وذلك لعمل سوق حضارية للباعة الجائلين، بالإضافة إلى إنشاء سوق حضارية متكاملة يومية بدلًا من السوق العشوائية الأسبوع الحالي بوسط المدينة، وكذا تخصيص مساحة 2000 متر مربع بكازينو المنشاة بجوار مركز الشباب لصالح مديرية الشباب والرياضية؛ لأغراض رياضية.



وناقش الاجتماع موقف كازينو الدويرات، وموقف مرسى المنشاةـ الجزيرة المستجدة، وموقف مقلب القمامة البحري بمدخل مدينة المنشاة، وآليات نقله إلى مكان آخر، بالإضافة إلى العمل على تخصيص قطعة أرض للضرائب العقارية، ومكتب بريد المنشاة الرئيسي، كما تطرق الاجتماع في نهايته لمناقشة تمهيد الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، خاصة تلك التي تشهد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".