نقيب المهن التمثيلية يشارك فى عزاء نجل الراحل حسن يوسف

وصل منذ قليل، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى مسجد الشرطة للمشاركة في تشييع جثمان عبدالله حسن يوسف إلى مثواه الأخير.

ووصل اليوم الإثنين، جثمان نجل الفنان حسن يوسف إلى مسجد الشرطة، لأداء صلاة الجنازة عليه، وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وتعرض عبدالله حسن يوسف لحادث غرق بالساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بمطروح ومنه إلى القاهرة، اليوم.

والراحل عبدالله حسن يوسف هو الابن الأصغر للفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، ويبلغ من العمر 35 عامًا، ويعمل كابتن طيار بإحدى شركات الطيران الخاصة.