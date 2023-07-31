السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة حيازة حشيش وسلاح نارى فى أبوالنمرس

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهم، بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة حشيش وسلاح ناري خرطوش بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.

تعود تفاصيل القضية رقم 17862 لسنة 2022 عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أبوالنمرس عن قيام المتهم بترويج المخدرات في دائرة القسم، وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم، بحوزته 20 طربة حشيش وسلاح ناري خرطوش للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.