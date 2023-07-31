محافظ الفيوم يوجه بإيجاد الحلول الجذرية لعدد من الشكاوى بمختلف القطاعات

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، خلال اللقاء الدوري الذي عقد اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل على حلها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، وحمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، و أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، وأشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والدكتور شريف غبريال مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لطلبات عدد من المواطنين الأولى بالرعاية، والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة، بشأن توفير أكشاك لهم، تساعدهم في الإنفاق على أسرهم وتحسين مستوى معيشتهم، ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم بإنهاء إجراءات ترخيص الأكشاك لهم، على أطراف المدينة.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم ببحث مطلب أحد المواطنين الأولى بالرعاية بشأن توفير شقة سكنية لأسرته، بسبب تردي الحالة الإنشائية لمحل إقامته الحالي.

وفيما يتعلق بمطلب عدد من السيدات المعيلات، بشأن توفير معاش تكافل وكرامة لهن، وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ببحث الحالات، وتوفير معاش تكافل وكرامة للمستحقات منهن، وكذلك توفير مساعدات مالية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، ببحث حالة طفلة تحتاج لإجراء عملية جراحية بساقها، وتقديم الدعم الطبي اللازم لها بشكل فورى، بالإضافة لبحث إمكانية توفير العلاج لإحدي الحالات المرضية بالتنسيق مع مستشفي 57357.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، ووجه رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم اللازم لعدد من الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

واستمع المحافظ لمطلب أحد المواطنين بشأن إجراء توسعة لإحدى المدارس بمركز إطسا، بسبب ارتفاع الكثافة الطلابية بها، وفي هذا السياق وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة إطسا بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للبدء في أعمال التوسعة.

محافظ الفيوم

محافظ الفيوم