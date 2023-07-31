هشام خرما يُحيي حفلًا في مكتبة الإسكندرية 30 أغسطس

يُحيي المؤلف الموسيقي هشام خرما حفلًا موسيقيًا في مكتبة الإسكندرية بالمسرح المكشوف، يوم الأربعاء 30 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي.

يأتي هذا بعد حفلة كاملة العدد قدمها هشام خرما في دار الأوبرا المصرية، ولاقت نجاحًا كبيرًا، عزف خلالها هشام خرما لأول مرة المقطوعة الموسيقية خلخال، وجمع في موسيقاه بين الآلات الشرقية والغربية، ليقدم مقطوعات مميزة مثل أندلس، فيرست فواياج، كن، أمل، وادي الملوك، الحكاية، إيمان، مراكش، بدر، ، الغروب، اليقين، البداية، كما عزف بعض الألحان الشهيرة مثل حلوة بلادي وشمس الزناتي ليعيش الجمهور معه حالة من النوستالجيا.