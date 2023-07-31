اعتماد نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية بمطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بجميع مجالاتها (صناعي – زراعي – تجارى – فندقي).

- التعليم الزراعي:

جاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولي بمدرسة مطروح الزراعية بمجموع ٢٢٠ درجة بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية ووفقا للمجموع الكلى الأعلى و مدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية من ١٧٠ درجة إلى ١٦٥ ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع البنجر فقط نظرا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع.

كما جاء الحد الادنى للقبول بمدرسة فوكه الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة ١٤٨ درجة الي ١٤٥ درجة ومدرسة سيوة الزراعية الحد الادنى للقبول ١٤٠ درجة ،وبراني الزراعية ١٨٥درجة الي ١٧٥ويتم قبول الطلاب والطالبات فيها بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية وفقا الكلى الاعلى .

_ التعليم الصناعي :



جاء الحد الأدنى للقبول بمدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو ٢,٢٢٠درجة إلى ٢١٠ لفصل البترول، ومن ١٩٠ درجة إلى 180للبنين ولحاصلين على الإعدادية من إداراتي مطروح والنجيلة و١٢٠ درجة للحاصلين على الإعدادية المهنية، وبالنسبة لمدرسة مطروح الصناعية بنات الحد الأدنى للقبول ٢٠٠ درجة إلى ١٨٠ درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارات مطروح والنجيلة وبراني ومدرسة مطروح الزخرفية المعمارية الكيلو (٧) ١٧٦ درجة إلى ١٦٥ ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة مطروح، ومدرسة النجيلة البحرية (فصول ملحقة) الحد الأدنى للقبول ١٦٠ درجة إلى ١٥٠ ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة النجيلة فقط. ومدرسة براني الصناعية بنين ١٧٠ درجة إلى ١٦٠ للطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة براني، ومدرسة سيوة الصناعية ١٤٥ درجة للحاصلين على الإعدادية من سيوة ومدرسة الضبعة الصناعية بنين من ١٦٠ درجة إلى ١٥٥ درجة، والضبعة الصناعية بنات ١٦٥ درجة إلى ١٦٠ درجة للطلاب الحاصلين على الإعدادية من الضبعة، والفصول الملحقة بتل العيس بمدينة العلمين ١٥٠درجة إلى ١٤٥ درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع العلمين فقط أما للفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام الحد الأدنى للبنين ١٨٥درجة إلى ١٧٥ درجة، وللبنات من ١٩٨ درجة إلى ١٨٠ درجة، ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة الحمام وقطاع البنجر.

_ التعليم التجاري والفندقي:



مدرسة مطروح الفندقية المشتركة الحد الأدنى للقبول ١٨٠درجة إلى ١٧٠ درجة للبنين والبنات ومدرسة مطروح التجارية بنات الحد الأدنى ١٨٠درجة إلى ١٧٥ درجة، ومدرسة مطروح التجارية بنين ١٥٠درجة إلى ١٤٥ درجة، ومدرسة الضبعة التجارية بنات ١٤٠درجة ومدرسة الضبعة التجاري بنين ١٤٥ درجة ومدرسة الحمام التجارية بنات ١٧٠درجة والحمام التجارية بنين ١٥١ درجة ومدرسة براني التجارية المشتركة ١٥٥ درجة وتقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إداراتي براني والنجيلة، والسلوم التجارية المشتركة ١٤٠ درجة ومدرسة سيوة التجارية المشتركة ١٥٥ درجة.

كما جاء تنسيق القبول لفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية بحد أدنى ١٦٥ درجة بمطروح الصناعية بنين فني بترول، و١٦٠ درجة بقسم تركيبات ومعدات كهربية و١٥٠ درجة بالتبريد والتكييف و١٤٢ درجة بقسم الإلكترونيات – حاسبات و١٤١ درجة بقسم سيارات – نجارة أثاث و١٤٠ درجة بقسم تشكيل ولحام وتشغيل المعادن، وبالنسبة لمدرسة مطروح الصناعية بنات ١٤٠ درجة لأقسام الملابس الجاهزة وتركيبات ومعدات كهربية، و١٤٠ درجة بمدرسة الزخرفية بنين، و١٤٠ درجة بمطروح التجارية بنين وبنات، و١٤٠ درجة بالضبعة الصناعية بنين، و١٤٠ درجة الحمام التجارية بنين وبنات، و١٤٠ درجة بمدرسة عثمان بن عفان فصول صناعي بالحمام للبنين والبنات، و١٤٠ درجة لكلا من الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر حاصلات زراعية، ٠و١٤٠درجة للقبول بمدرسة تل العيس (فصول ملحقة) لكلا من قسم تركيبات ومعدات كهربية وقسم تبريد وتكييف.