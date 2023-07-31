محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة داخل 4 قرى بمركز زفتى

تابع محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل قرى، دمنهور الوحش، سندبسط، ميت الحارون وتفهنا العزب، وذلك بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأ محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال إنشاء السوق والموقف النموذجين بقرية دمنهور الوحش، كما تفقد، أعمال إنشاء ٤ عمارات للإسكان الاجتماعي بقرية ميت الحارون،إلى جانب تفقد إنشاء السوق والموقف النموذجين ونقطة الحماية المدنية بقرية تفهنا العزب.

وتابع محافظ الغربية، جولته بتفقد السوق والموقف النموذجين بقرية الغريب، كما تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية بسندبسط، إلى جانب تفقد مشروعات المجمع الزراعي البيطري، مركز تنمية طب الأسرة، السوق النموذجي، المواقف النموذجي، وحدة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه الشرب والحماية المدنية.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 876 مشروع داخل (54) قرية و(88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.

وفيما يخص ترشيد الكهرباء داخل المؤسسات الحكومية أكد محافظ الغربية على تطبيق التعليمات الخاصة بالالتزام بمواعيد العمل الرسمية فقط مهما كانت الظروف مع الغلق التام للإنارة بعد أوقات العمل بما لا يخل بإجراءات السلامة، وشدد على الالتزام بمواعيد غلق الورش والمحال التجارية والمولات والكافيهات وفصل جميع إضاءات واجهات قاعات الأفراح من الخارج مع الإغلاق التام لإضاءة لوحات الإعلانات فضلا عن منع إضاءات افتتاحات المحلات وفصل جميع الوصلات غير القانونية أيا كانت نوعها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين إلى جانب فتح المساجد قبل أوقات الصلاة بنصف ساعة مع عدم قطع الكهرباء عن المستشفيات العامة والخاصة ومراجعة وضبط التكييفات داخل المولات عند ٢٥ درجة مئوية إلى جانب الانتهاء من المباريات الرياضية قبل الساعة 6 مساءً مع عدم المساس بالنوادي الاجتماعية وصالات الألعاب وحمامات السباحة.

كما وجه رحمي إدارة العلاقات العامة والإعلام بأهمية التوعية بترشيد الكهرباء بمختلف وسائل الإعلام، إلى جانب التوجيه بتفعيل دور لجان الرصد والمراقبة للمرور على المنشآت، الهيئات، والطرق والمحال العامة والمولات للتأكد من الالتزام بالترشيد.

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