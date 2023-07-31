الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعاون مشترك بين جامعة قناة السويس ومبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب -اليوم الإثنين الموافق 31 يوليو - العقيد ممدوح فوزي مدير مكتب حياة كريمة بالإسماعيلية، والدكتور محمد جمال المنسق العام ل "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

تأتي الزيارة بهدف تبادل الرؤى فيما يتعلق بالمشروعات المستقبلية للتعاون بين الجامعة ومؤسسة " حياة كريمة "، فيما يخص القوافل الطبية بالجامعة وسبل دمج طلاب الجامعة بفاعليات حياة كريمة.

حضر اللقاء الدكتور محمد غنيم منسق حياة كريمة بالجامعة وخلال اللقاء - تم بحث سُبل التعاون بين "حياة كريمة" والجامعة، بشأن مشاركة طلاب الجامعات بمشروعات "المبادرة" ؛ تعزيزاً لدور المشاركة الطلابية في التنمية المجتمعية والمساهمة في بناء الإنسان والمجتمع ؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل التوعية والتعريف بالمشروع القومي حياة كريمة في كافة الجامعات والمعاهد والأكاديميات بالجمهورية.

 ومن جانبه- رحب الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بزيادة المشاركة الطلابية في العمل التطوعي ب"حياة كريمة" ودمجهم في تنفيذ المشروعات ؛ لتوظيف دراستهم ومقترحاتهم في مشروعات "حياة كريمة" بشكل عملي وقابل للتطبيق على أرض الواقع.

 ومن جانبه - أشاد العقيد ممدوح فوزي مدير مكتب حياة كريمة بالدور الفعال للجامعة في المبادرة، حيث قدمت قوافل الجامعة خدماتها لكثير من القرى  بالقنطرة شرق، في إطار المرحلة الأولى للمبادرة ، لافتاً إلى حرصه على أن يستمر هذا التعاون المثمر مع بداية المرحلة الثانية بالقنطرة غرب قريباً.

فيما أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة التعاون المشترك مع مبادرة حياة كريمة.

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