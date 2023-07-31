انتشال جثة طالب غرق قبل نتيجة الثانوية العامة في بورسعيد

انتشل رجال شرطة الإنقاذ النهري، بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم الاثنين، جثمان طالب غرق أثناء السباحة برفقة أصدقائه بالقرب من شاطئ أحد المنشآت السياحية نطاق حي المناخ في محافظة بورسعيد قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة الخاصة به.

وانهارت والدة طالب الثانوية العامة ودخلت في نوبة من البكاء والصراخ، مرددة:"متسبنيش يا زياد، معنديش ولد غيره يارب، قولتلك بلاش تنزل البحر".

وكشف زملاء طالب الثانوية العامة عن تفاصيل واقعة غرق زميلهم "زياد هاني أحمد ابراهيم خضر"، طالب بالشعبة الأدبية، بالأمس، لافتين أنه كان برفقتهم على الشاطئ يقضون إجازة الصيف وكان في انتظار نتيجته، وأثناء تواجدهم للسباحة في البحر كانت الأمواج عالية ولم يستطيعوا مواجهتها فقرروا الخروج إلى الشاطئ، لكن زميلهم "زياد" لم يتمكن من الخروج وأمسك بـ"مايوه" أحد أصدقائه وعندما حاول رفعه لأعلى سحبته الأمواج مرة أخرى وسقط لأسفل ولم يستطع إخراجه.