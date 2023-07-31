في لفتة أبوية.. محافظ أسوان يكرم الأولى جمهوريًا "مكفوفين"

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى لفتة أبوية طيبة الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد الأولى على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة "مكفوفين" بمجموع 393 درجة من مدرسة النور للمكفوفين، ومنحها شهادة تقدير وميدالية التميز، وأيضاً مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه تقديراً لتفوقها الدراسى، وتحفيزاً لاستكمال تفوقها فى مرحلة التعليم الجامعى.

وأشاد محافظ أسوان بهذا التفوق والتميز الذى حققته هاجر لتكون نموذج مشرف يحتذى به، ونفتخر ونعتز به، وهو الذي يدفعنا للوقوف بجانبها وتقديم التسهيلات والتيسيرات لها لتحقيق المزيد من النجاح والتفوق.

جاء ذلك فى حضور عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور أحمد عبد العليم مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية ورئيس لجنة الدمج التعليمى، بالإضافة إلى محمد إبراهيم والد الطالبة هاجر موجه عام بالتربية والتعليم "فندقى"، وجدتها وداد محمد حسن مدير مدرسة الأمل الابتدائى سابقاً، وكذا عمها على إبراهيم.

ومن جانبها، أعربت الطالبة هاجر عن فرحتها وسعادتها بتكريم محافظ أسوان لها والذى جاء بعد إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة مما يعكس الجانب الإنسانى والأبوى للمحافظ، وحرصه على تكريم بنت من بنات المحافظة ليعطى لها ذلك دفعة كبيرة وحافزاً لمواصلة مشوارى التعليمى والتفوق حيث أننى أرغب فى الإلتحاق بكلية الألسن قسم ألمانى.