الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأسقفية تنظم اجتماعا للصلاة والصوم والعبادة لأجل مصر (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم، اجتماعا للصلاة والصوم والعبادة لأجل مصر برعاية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، تحت شعار "مبارك شعبي مصر" وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وتحدث رئيس الأساقفة عن الخدمة والصلاة قائلًا، نجتمع اليوم من كنائس مختلفة للصلاة معًا لأجل مصر، حيث يدعونا الله أن نتضع وننكسر أمامه ونقبل إرشاده لحياتنا وبلادنا، مؤكدا أن الكبرياء يجعلنا نسقط وننسى الله.

واستكمل رئيس الأساقفة: الاتضاع لله يعطينا قلب رحيم، إذ يجب علينا أن نطلب برغبة وإلحاح لنرى مجد الله فى أرض مصر، مختتمًا أدعوكم أن "تطلبوا الرب ما دام يوجد"  كما يقول الكتاب المقدس، ليرينا الرب رحمته وخلاصه.

قاد اليوم مجموعة من الواعظين والمرنمين، منهم القس سامح موريس ودكتور نادر شوقي والقس ناشد غالي والقس يونان بولس وميلاد بطرس ودكتور أيمن منير ومهيب الحاج والدكتور خالد ليون، كما يتضمن اليوم حضور المرنم لبيب مشرق وفيليب ويصا ونشأت واصف وفريق الخبر السار.

نظمت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم اجتماع للصلاة والصوم والعبادة لأجل مصر برعاية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، تحت شعار "مبارك شعبي مصر" وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وتحدث رئيس الأساقفة عن الخدمة والصلاة قائلًا: نجتمع اليوم من كنائس مختلفة للصلاة معًا لأجل مصر، حيث يدعونا الله أن نتضع وننكسر أمامه ونقبل إرشاده لحياتنا وبلادنا، مؤكدا: أن الكبرياء يجعلنا نسقط وننسى الله.

واستكمل رئيس الأساقفة: الاتضاع لله يعطينا قلب رحيم، إذ يجب علينا أن نطلب برغبة وإلحاح لنرى مجد الله فى أرض مصر، مختتمًا: أدعوكم أن "تطلبوا الرب ما دام يوجد"  كما يقول الكتاب المقدس، ليرينا الرب رحمته وخلاصه.


قاد اليوم مجموعة من الواعظين والمرنمين، منهم القس سامح موريس ودكتور نادر شوقي والقس ناشد غالي والقس يونان بولس وميلاد بطرس ودكتور أيمن منير ومهيب الحاج والدكتور خالد ليون، كما يتضمن اليوم حضور المرنم لبيب مشرق وفيليب ويصا ونشأت واصف وفريق الخبر السار.

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