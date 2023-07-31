الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: غلق 3 مخابز بلدى لمخالفتها اللوائح والقوانين

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على غلق 3 مخابز بلدي بنواحي بندر شبين الكوم وعمروس وكفر دنشواى بمركز الشهداء، لمدة شهر كعقوبة إدارية لإنتاج خبز ناقص الوزن، وذلك بالمخالفة للتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017 و37 لسنة 2020، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

وفى ذات السياق وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بتكثيف المرور الميداني على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة لمتابعة مدى توافر السلع والالتزام بالأسعار المقررة وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، أشار المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تم اليوم الإثنين تحرير 199 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية. 

وتنوعت المحاضر ما بين 94 محضر مخالفات مخابز و105 محاضر مخالفات أسواق وتم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز بلدى بناحية سرس الليان لقيامه بتجميع كمية قدرها  2 شيكارة دقيق بقصد الاستيلاء على الدعم و التربح بدون وجه حق.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

إدارة الرقابة التموينية الاستيلاء علي الدعم إدارة الرقابة الاستيلاء الأسعار المقررة الأسواق والمحلات

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