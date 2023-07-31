583 ألف إجمالي خدمات حملة "100 يوم صحة" خلال شهر بالإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مؤشرات حملة 100 يوم صحة للوقوف علي عدد المستفيدين من الحملة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات لجميع الفئات المستهدفة.

وأعلنت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن إجمالي الخدمات الصحية المقدم في إطار الحملة القومية خلال ال30 يومًا الماضية بالمحافظة بلغت 583 ألفًا و548 شخصًا، وتشمل الخدمات الوقائية (التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية) ومبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية و الإعلام و التربية السكانية.

وتم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد 139 ألفًا و284 مواطنًا، واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون- الرئة-البروستاتا-عنق الرحم) 38 ألف 821 مواطن.

كما بلغ إجمالي التردد على القوافل العلاجية 11 ألفًا 811 مواطنًا، وإجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 45 ألفًا و402 سيدة، وبلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية 77 ألفًا 905 مواطنين، بالإضافة إلى 23 ألفًا 641 من خلال فرق ندوات الإعلام و التربية السكانية.

وتمكنت الحملة من تقديم خدمات التطعيم لعدد 133 ألفًا 538 طفلًا، والمرور على عدد 1262 منشأة غذائية، وسحب 1509عينات من الأغذية و المشروبات لتحليلها في معامل الوزارة.

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