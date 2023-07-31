فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بـ"تجارة القناة".. 1 أغسطس

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن كلية التجارة بجامعة القناة لديها العديد من برامج الدراسات العليا المتميزة، سواء البرامج الأكاديمية أو المهنية التي تعمل على خدمة الإقليم، وتتماشى مع طبيعة المنطقة، وتساهم في ربط الجامعة بسوق العمل المحلي والدولي.

وأكد أن برامج الماجستير والدكتوراه المهنية التي تقدمها كلية التجارة تساهم في إتاحة الفرصة لأصحاب التخصصات المختلفة، لدراسة واستيعاب تخصصات إدارية وتجارية وعلمية واحترافية متميزة، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بكلية التجارة بدءا من 1 أغسطس وحتى 30 سبتمبر 2023.

ومن جانبه- أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن برامج الدراسات العليا بكلية التجارة تساهم في توفير فرص التعليم المستمر لرفع المستوى العلمي والثقافي للراغبين في الدراسة ببرامج الدراسات العليا بالكلية.

كما أوضح نائب رئيس الجامعة، أن برامج دبلومات الدراسات العليا بالكلية تشمل التخصصات الآتية:

• دبلوم الإدارة العامة والحكم المحلي

• دبلوم العلاقات السياسية الدولية

• دبلوم المحاسبة و المراجعة

• دبلوم إدارة الموارد البشرية

• دبلوم إدارة المستشفيات

• دبلوم إدارة التسويق

• دبلوم الحاسب الآلي

• دبلوم الجمارك و المناطق الحرة

• دبلوم اقتصاديات النقل البحري

بينما أشارت الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، إلى أن التسجيل لتمهيدي الماجستير بالكلية يأتي في الأقسام الآتية:

- قسم المحاسبة والمراجعة

- قسم إدارة الأعمال

- قسم العلوم السياسية

- قسم الاقتصاد

مضيفة أن التسجيل لتأهيلي الدكتوراه يأتي في الأقسام الآتية :

قسم المحاسبة والمراجعة

وقسم إدارة الأعمال

وقسم العلوم السياسية

وقسم الاقتصاد

وعن البرامج المهنية بالكلية، أوضح الدكتور أشرف غالي وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن برامج الدراسات العليا المهنية بالكلية تتضمن الماجستير المهني والدكتوراه المهنية، موضحا أن الجامعة بناء على اقتراح مجلس كلية التجارة تمنح درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال (MBA) لمن اجتاز بنجاح مقررات البرنامج المقدم بهذه الدراسة

١- الماجستير المهني في المحاسبة

٢- الماجستير المهني في إدارة الأعمال

أما الدكتوراه المهنية- فتمنح الجامعة درجة الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA) بناء على اقتراح مجلس كلية التجارة وفقا للتخصصات الآتية:

(التسويق - الموارد البشرية - الإدارة المالية - المحاسبة والتمويل) وذلك لمن اجتاز بنجاح مقررات البرنامج المقدم بالدراسة.

وأشار الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي إلى أنه يتم التقدم إلكترونيا عن طريق الرابط

http://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/pgrd_registration.aspx

كما يمكن معرفة كيفية التسجيل على الرابط عن طريق مشاهدة التعليمات الموضحة بالفيديو التالي

https://youtu.be/ikrsEKIvdcQ

وشدد على ضرورة تسليم أصل المستندات بإدارة الدراسات العليا بالكلية، متضمنة استمارة التسجيل الإلكتروني، في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل.