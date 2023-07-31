القاهرة الإخبارية: الاتحاد الأوروبي يدين هجوم باكستان ويعتبره تقويضًا للديمقراطية

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، هجوم باكستان، معتبره تقويضًا للديمقراطية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وقُتل 44 شخصا على الأقل في انفجار بباكستان استهدف تجمعا حاشدا نظمه حزب إسلامي، كما تسبب الانفجار في إصابة ما لا يقل عن 100 شخص في شمال غرب منطقة باغور.

الانفجار كان هجوما انتحاريا محتملا

وقالت الشرطة الباكستانية، إنها عثرت على أدلة تشير إلى أن الانفجار كان هجوما انتحاريا محتملا، وأنهت قوات الإنقاذ عملها، وتم نقل جميع الجرحى إلى المستشفى.