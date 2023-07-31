الإثنين 31 يوليو 2023
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تفاصيل فوز عالم مصري بجائزة أفضل علماء الرياضيات في العالم (فيديو)

جريدة الدستور

علق الدكتور محمود عبدالعاطي، الحاصل على جائزة أفضل علماء الرياضيات في العالم، على تفاصيل حصوله على الجائزة، قائلًا إن هيئة صينية مستقلة هى من تقدم هذه الجائزة تخليدا لأحد علماء الرياضة الصينيين.

وأضاف عبد العاطي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أنه يكون هناك 5 ترشيحات على الجائزة، ويتم تصفيتهم ليفوز شخص بالجائزة، ويشترط أن يكون له نظرية مسجلة باسمه.

براءة اختراعات سجلت في أمريكا

وأوضح الحاصل على جائزة أفضل علماء الرياضيات في العالم، أنه قدم نظرية ساهمت في حل بعض المشاكل التي لم يكن لها حل سابقا، فضلا على أنه كان له براءة اختراعات سجلت في أمريكا.

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